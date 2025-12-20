بنیاد پژوهش‌ های اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، تفاهم‌ نامه‌ ۵ ساله همکاری‌ امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بنیاد پژوهش‌ های اسلامی آستان قدس رضوی و انستیتوی پژوهشی زبان‌ ها و فرهنگ‌ های آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، با امضای تفاهم‌ نامه‌ ای ۵ ساله، مسیر تازه‌ ای از همکاری‌ های علمی مشترک را در حوزه مطالعات ایرانی، اسلامی و منطقه‌ ای، آغاز کردند.

این تفاهم‌ نامه در مراسمی رسمی با حضور دکتر احد فرامرز قراملکی، رئیس بنیاد پژوهش‌ های اسلامی و دکتر نوبوآکی کُندو رئیس انستیتوی پژوهشی زبان‌ ها و فرهنگ‌ های آسیا و آفریقا منعقد شد.

معاون پژوهشی بنیاد پژوهش‌ های اسلامی آستان قدس رضوی در گفتگو با برنامه تلویزیونی فراخبر صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: دامنه تعاملات علمی بنیاد علاوه بر داخل کشور تا آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیای جنوب شرقی گسترده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی کریمی افزود: سال گذشته تفاهم نامه ای را با دانشگاه توکیو به امضا رساندیم که در قالب این تفاهم نامه اثری را به عنوان اسناد تاریخ اجتماعی ایران و توران از سده دهم تا چهاردهم هجری به زبان ژاپنی ترجمه و در آنجا منتشر کردیم.

مدیرکل همکاری های علمی - پژوهشی آستان قدس رضوی نیز در این برنامه گفت: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس به عنوان بازوی تحقیقاتی آستان قدس در مدت ۴۱ سال اخیر با مجوز وزارت علوم به یک پژوهشگاه ارتقا یافته است و همکاری های علمی خود را توسعه داده است.

بهزاد نعمتی افزود: در حوزه مطالعات اسلامی همواره گسترش همکاری های علمی به گونه ای که برای دو طرف سودمند باشد و منجر به گسترش فرهنگ و معارف حوزه علوم اسلامی شود، مورد تاکید است.

وی ادامه داد: هم اکنون با دانشگاههایی از قاره های آمریکا، اروپا و شرق آسیا همکاری هایی صورت گرفته است.

نعمتی با اشاره به سابقه چند صد ساله شرق شناسی و اسلام شناسی در حوزه مطالعات علمی گفت: پژوهشگران کشورهایی نظیر ژاپن تمایل به شناخت جوامع اسلامی دارند و مطالعات شرق شناسی و اسلام شناسی در این کشورها بسیار جدی پیگیری می شود.

بر اساس تفاهم نامه همکاری بنیاد پژوهش‌ های اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، دو نهاد علمی به مدت ۵ سال در حوزه‌ هایی همچون اجرای طرح های دانشگاهی مشترک، برگزاری نشست‌ ها، همایش های دانشگاهی و کنفرانس‌ های علمی، انتشار آثار مشترک و تبادل علمی میان پژوهشگران همکاری خواهند کرد.

دانشگاه مطالعات خارجی توکیو که در سال ۱۸۷۳ میلادی تأسیس شده است، از معتبرترین دانشگاه‌های ژاپن در عرصه مطالعات بین‌ المللی به شمار می‌ رود و با بیش از ۳۵ دانشگاه در جهان همکاری علمی دارد. همچنین انستیتوی پژوهشی زبان‌ ها و فرهنگ‌ های آسیا و آفریقا (ILCAA) که از سال ۲۰۱۰ میلادی با رویکرد پژوهشی ـ کاربردی زیر نظر وزارت علوم ژاپن بازتعریف شده است، نخستین همکاری رسمی خود با یک مؤسسه ایرانی را از طریق این تفاهم‌ نامه آغاز می‌ کند.

زبان فارسی، فرهنگ و تمدن ایران از محور‌های مهم پژوهشی این انستیتو است و آثار متعددی در این زمینه منتشر شده است. همچنین خراسان، مشهد و حرم مطهر رضوی از موضوعات موردتوجه پژوهشگران ژاپنی این مؤسسه به شمار می‌ رود.