تیم شهید شیری مازندران با کسب مقام دوم گروه چهارم، به مرحله نهایی لیگ هندبال آیندگان دختر کشور صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پایان این مسابقات که در سنندج برگزار شد، تیم شهید شیری مازندران با ۴ پیروزی و ۱ شکست به عنوان تیم دوم گروه جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌های هندبال لیگ آیندگان را کسب کرد.

دختران مازندران با برتری برابر تیم‌های آذربایجان شرقی، سپهر سامن همدان، یاسام کردستان و وارنا کرمانشاه و شکست برابر کسری گرمدره و ایستادن در جایگاه دوم گروه به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کرد.

تیم کسری گرمدره با کسب عنوان نخست گروه چهارم به مرحله نهایی لیگ هندبال آیندگان دختر کشور صعود کرد.