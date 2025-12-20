مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای واردات کالا‌های اساسی با مشکل ارز مواجه شدیم، اظهار داشت: اگر در همین لحظه بانک مرکزی بدهی‌های ارزی و مطالبات واردکنندگان را تسویه کند، واردات کالای اساسی و بازار به حالت عادی برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن سلامی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و قائم‌مقام معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه گفت: در شرایطی که وزارت نفت و بانک مرکزی بدهی‌های واردکنندگان را تسویه نکردند، وزارت کشاورزی نمی‌تواند در تامین کالاهای اساسی و غلات معجزه کند.

وی افزود: اگر آن میزان ارز که در شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) منتظر پرداخت پول نفت است، تامین و پرداخت شود، قطعا واردکنندگان ثبت سفارش‌های خود را فعال می‌کنند و برای کشور بار کالای اساسی و غلات وارد می‌کنند. اما در شرایطی که واردکننده بار را وارد کشور کرده اما چند ماه است که هنوز پولش را نمی‌دهند، طبیعتاً برای واردات بارهای بعدی اقدام نمی‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همین امروز که آمار لنگرگاه را استخراج کنیم، ٢٠ فروند کشتی منتظر تخلیه هستند و وقتی کشتی حامل کالای اساسی و نهاده‌های دامی وارد کشور شده، اگر مطالباتش پرداخت شود، بار را تخلیه می‌کند و قطعا این توقف در تخلیه هم به نفع تاجر و واردکنندگان نیست.

وی با اشاره به افزایش سهم تهاتر واردات کالاهای اساسی با نفت اظهار داشت: تهاتر واردات با نفت یک روش تامین کالاهای اساسی است و با این روش دریافت و پرداخت مشمول تاخیر نمی‌شود و قیمت کالاهای اساسی کاهش پیدا می‌کند اما موضوع این است که همه واردکنندگان نمی‌توانند از تهاتر استفاده کنند و تمام تجار توانایی فروش نفت و تهاتری آن با کالای اساسی را ندارند.