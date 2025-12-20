تیمهای فراز بام خاییز و نفت و گاز گچساران امروز به مصاف حریفان می روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، براساس اعلام فدراسیون هندبال کشور در سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال کشور و در هفته این مسابقات تیم‌های فرازبام خاییز دهدشت و نفت و گاز گچساران عصر امروز به مصاف حریفان می‌روند.

مسابقه تیم نفت و گاز گچساران با نیروز زمین سبزوار که هم اکنون در حال برگزاری است از ساعت ۱۴ آغاز شد و تیم فراز بام خاییز دهدشت دیگر نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در لیگ برتر هندبال کشور ساعت ۱۶ در شهر اصفهان به مصاف فولاد سپاهان نوین این شهر می‌رود .

تیم فراز بام خاییز دهدشت با کسب ۵ امتیاز در هفت بازی در رده هفتم جدول مسابقات لیگ برتر هندبال مردان کشور قرار دارد.

این تیم در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر هندبال کشور میزبان تیم هپکوی اراک خواهد بود.

تیم هندبال مردان نفت و گاز گچساران که در آخر جدول این مسابقات قرار دارد در هفته هشتم میزبان تیم فولاد نوین اصفهان است.