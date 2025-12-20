نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: حماسه ۹ دی یکی از کلیدواژه‌های اصلی هویت ملت ایران است و نباید اجازه تحریف آن داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست مجمع نمایندگان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران به مناسبت بزرگداشت یوم‌الله نهم دی برگزار شد و نماینده ولی‌فقیه در استان بر جایگاه هویتی این روز در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: حماسه‌هایی همچون ۲۲ بهمن و ۹ دی کلمات کلیدی هویت ملت ایران هستند و هرکس بخواهد بصیرت، استکبارستیزی و جهت‌گیری واقعی مردم ایران را بشناسد، باید به این مقاطع تاریخی مراجعه کند.

وی افزود: تلاش برای محو یا تحریف این مناسبت‌ها، به معنای تحریف یک ملت است، چراکه مبارزه با کلمات کلیدی تاریخ یک ملت، کل محتوا را به هم می‌ریزد و تصویری نادرست از واقعیت ارائه می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: باید نگاه ملی به حماسه ۹ دی داشت، این روز متعلق به هیچ جناح سیاسی خاصی نیست و ۹ دی به همه ملت ایران تعلق دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: در حماسه ۹ دی، توده‌های مردم جلوتر از بسیاری از نخبگان حرکت کردند و با هوشیاری و حضور میدانی خود، فتنه‌ها را خنثی ساختند.

وی گفت: نباید تنها به اطلاع‌رسانی کلی در صداوسیما یا فضای مجازی بسنده کرد، بلکه لازم است با رویکردی شبکه‌ای، چهره‌های اثرگذار اجتماعی فعال شوند تا با استفاده از نفوذ خود، در تبیین حقایق نقش‌آفرینی کنند.