به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛سرهنگ "محمد عقیل سلگی" در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل خودرو‌های عبوری ۳ دستگاه خودروی سواری شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو‌ها تعداد ۱۰ هزار ۷۷۸ ثوب البسه خارجی قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ سلگی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، ادامه داد: در این خصوص تعداد ۳ دستگاه انواع خودرو توقیف و یک نفر به عنوان متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.