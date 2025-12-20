به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشستی با هدف بررسی راهکار‌های گسترش صنعت نوغانداری و حمایت از زنجیره تولید ابریشم، با حضور معاون اقتصادی استاندار گیلان، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز نوغانداری کشور برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی وضعیت فعلی تولید پیله و نخ ابریشم در استان، بر لزوم احیای نوغانداری سنتی و توسعه صنعتی این حوزه، و نیز تقویت آموزش، تأمین نهاده‌ها و حمایت مالی از پرورش‌دهندگان کرم ابریشم تأکید شد.

الهیار مصباحی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از تخصیص خط اعتباری ویژه برای توسعه نوغانداری در گیلان خبر داد و هدف این طرح را حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زنجیره ارزش نوغانداری در سطح استان عنوان کرد.

سعید رحمت زاده نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی نوغانداری در گیلان و نقش آن در اقتصاد روستایی، خواستار حمایت ویژه همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان از صنعت نوغانداری شد.

وی تشکیل کارگروه استانی توسعه نوغانداری با محوریت استانداری گیلان، مرکز توسعه نوغانداری کشور، جهاد کشاورزی و نمایندگان مردم را ضروری دانست و بر تخصیص بودجه‌های هدفمند برای پشتیبانی از تولیدکنندگان این بخش تأکید کرد.

صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم در این نشست به نماینده صومعه سرا قول داد امسال ۱۰ هزار اصله نهال توت به نوغانداران شهرستان صومعه سرا تحویل داده شود.