به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ خواجه زاده رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بختگان گفت: جاده ارتباطی بختگان به سرچهان که بر اثر بارش شدید برف مسدود شده بود با تلاش راهداران و شهرداری اباده طشک بازگشایی شد و رفت و آمد در این مسیر برفی هم اکنون با رعایت قوانین ایمنی برقرار است.

خواجه زاده از افرادی که قصد عبور از این جاده کوهستانی را دارند خواست با سرعت مطمئنه و همراه داشتن وسایل ضروری و اطمینان از سلامت خودرو سفر کنند.