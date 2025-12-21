پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از افزایش تعداد واحدهای پخت نان کامل در استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان و در راستای اصلاح الگوی مصرف و توسعه تولید نان سالم، مجوز پخت نان کامل ۳۶ واحد نانوایی جدید صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ زمانی گفت:هم اکنون ۱۱۷ واحد نانوایی در استان نان کامل تولید و عرضه میکنند. از این تعداد ۲۷ واحد از سال ۱۴۰۳ به مرور زمان مشغول ارائه نان کامل بودهاند و ۵۴ واحد از آبانماه امسال فعالیت خود را آغاز کردهاند. در میان این واحدها، ۱۱۰ واحد سنگکپزی، ۶ واحد لواشپزی و ۱ واحد تافتانپزی با استفاده از آرد کامل، نان کامل به شهروندان ارائه میکنند.
مدیر کل غله استان افزود: از مجموع ۱۱۷ واحد نانوایی، شهرستان زنجان دارای ۹۳ واحد، شهرستان خدابنده ۲۰ واحد، شهرستان ابهر ۳ واحد و شهرستان طارم ۱ واحد نانوایی فعال در حوزه نان کامل است.
زمانی با اشاره به اهمیت نان کامل برای سلامت جامعه گفت: این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان دولت برای ارتقای کیفیت نان و سلامت عمومی انجام شده و مجوز پخت نان کامل برای تمامی واحدهای سنگکپزی شهر زنجان از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: مجوز خرید آرد کامل با سبوسگیری ۵ درصد پس از اعلام آمادگی واحدهای نانوایی و بررسی شرایط فنی و بهداشتی آنها صادر شده است.
مدیرکل غله استان به قیمت نان کامل نیز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان، قیمتها در دستگاههای کارتخوان نانینو ثبت شده و بر این اساس، نان کامل لواش یکهزارو ۱۴۰ تومان، سنگک ۴۶۰۰ تومان و تافتان ۲ هزارو ۸۵۰ تومان در سطح شهر عرضه میشود.
وی در پایان با تأکید بر ارزش تغذیهای نان کامل افزود: نان کامل به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذیهای بیشتر، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریهای گوارشی، دیابت و چاقی دارد و توسعه تولید و عرضه آن از اولویتهای حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی استان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین گفت: که نظارت مستمر و میدانی دستگاههای مسئول از جمله اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای تضمین کیفیت تولید و صیانت از سلامت شهروندان ضروری است.