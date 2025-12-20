رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران گفت: بزرگترین سفره‌های یلدای ایران، با حضور میزبانان و مهمانان، در بیش از ۲ هزار خانه بوم‌گردی سراسر کشور گسترده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، یاور عبیری با تأکید بر نقش محوری «خانواده» در شکل‌گیری و هویت بوم‌گردی‌ها، گفت: ساختار این اقامتگاه‌ها بر پایه خانواده استوار است و مهمانان می‌توانند در کنار خانواده میزبان، حس واقعی خانه بودن و آشنایی با آداب و رسوم محلی را تجربه کنند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران افزود: همین ویژگی منحصر‌به‌فرد، باعث ایجاد جریان زندگی اصیل و متفاوت در بوم‌گردی‌ها شده است؛ لذا این فضا‌ها نه تنها محل اقامت، که دریچه‌ای به فرهنگ و همزیستی اصیل ایرانی هستند.

عبیری گفت: برگزاری آیین‌های سنتی شب چله در بیش از ۲هزار اقامتگاه بوم‌گردی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین نقش آن در زنده‌ نگهداشتن میراث فرهنگی نواحی مختلف ایران است.

وی افزود: بسیاری از بومگردی‌ها، یلدای منحصر بفرد بوم و منطقه خود را دارند و این خرده فرهنگ‌ها در کنار آیین جهانی یلدا، به ارزش و اهمیت این حوزه اضافه می‌کند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران گفت : این حرکت همچنین گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصاد محلی و تقویت گردشگری مسئولانه و پایدار به شمار می‌رود.