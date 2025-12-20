پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۲ سارق لوازم خودرو در یک عملیات ضربتی پلیسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ« حسین مافی»گفت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۷۳ امین آباد، ماموران پلیس دستگیری عاملان سرقتها را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در شگردهای فنی پلیسی و بازبینی دوربینهای محلهای سرقت، هویت و مخفیگاه سارقان که ۲ تن بودند شناسایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان کرد: عوامل انتظامی با هماهنگی قضایی سارقان را طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان زمینگیر و دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان پس از انتقال به کلانتری و طی بازجوییهای ۱۳ فقره سرقت لوازم و محتویات اعتراف و با شناسایی ۱۰ تن از شکات و شکایت آنها راهی دادسرا شدند.
سرهنگ مافی به شهروندان توصیه کرد، شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محلهای تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقتها جلوگیری کنند.