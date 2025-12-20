به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ« حسین مافی»گفت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۷۳ امین آباد، ماموران پلیس دستگیری عاملان سرقت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در شگرد‌های فنی پلیسی و بازبینی دوربین‌های محل‌های سرقت، هویت و مخفیگاه سارقان که ۲ تن بودند شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان کرد: عوامل انتظامی با هماهنگی قضایی سارقان را طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان زمینگیر و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به کلانتری و طی بازجویی‌های ۱۳ فقره سرقت لوازم و محتویات اعتراف و با شناسایی ۱۰ تن از شکات و شکایت آنها راهی دادسرا شدند.

سرهنگ مافی به شهروندان توصیه کرد، شهروندان با رعایت هشدار‌های پلیسی و ایمن نمودن خودرو‌های خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.