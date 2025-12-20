پخش زنده
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت ویژه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همواره انتخابات از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده و نحوه حضور و مشارکت مردم در این عرصه، آثار عمیق و تعیینکنندهای در ابعاد داخلی و بینالمللی به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسول مقابلی در برنامه تلویزیونی منظر صداوسیمای مرکز استان با بیان اینکه آثار داخلی انتخابات مستقیماً با تصمیمگیری برای وضعیت زندگی مردم مرتبط است، افزود: انتخابات در بُعد خارجی نیز نقش مهمی در بازدارندگی تهدیدات بینالمللی و منطقهای داشته و مشارکت مردم، پشتوانهای محکم برای ثبات و اقتدار کشور بهشمار میرود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: انتخابات بستر و ابزار مؤثری برای تقویت وحدت و انسجام ملی بوده و میتواند بهعنوان یک ابرمتغیر اثرگذار، همبستگی اجتماعی را افزایش داده و امید و اعتماد را در جامعه تقویت کند.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در پایان با اشاره به رویکردهای مدیریتی استان، افزود: پرداختن به امر سرمایهگذاری و فراهمسازی بسترهای لازم برای رونق آن، در سرلوحه برنامهریزیها و اقدامات مقامعالی استان قرار دارد و این رویکرد، موجی از امیدآفرینی را در آذربایجانغربی ایجاد کرده است که با حضور پررنگ مردم در عرصههای مختلف میتواند زمینهساز رونق سرمایهگذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و نمایش تصویری مثبت، امن و باثبات از استان در سطح ملی و فراملی باشد.