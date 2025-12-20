معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان از برگزاری آزمون استخدامی خدمتگزار و سرایدار آموزش و پرورش استان در روز جمعه ۲۸ آذر برای جذب بیش از هزار و ۶۰۰ نیروی انسانی در این بخش خبر داد.

جذب بیش از ۱۶۰۰ خدمتگزار و سرایدار در آموزش و پرورش خوزستان

جذب بیش از ۱۶۰۰ خدمتگزار و سرایدار در آموزش و پرورش خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سیاحی اظهار کرد: آزمون استخدامی خدمتگزار و سرایدار آموزش و پرورش خوزستان در پنج شهرستان و ۹ حوزه امتحانی با حضور شش هزار و ۹۰۷ داوطلب صبح جمعه ۲۸ آذر برگزار شد.

وی افزود: این آزمون با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس استان خوزستان برگزار و تلاش شد با برنامه‌ریزی دقیق، شرایطی عادلانه و منظم برای همه داوطلبان فراهم شود.

سیاحی بیان کرد: در نهایت پس از برگزاری آزمون و طی مراحل قانونی، یک هزار و ۶۱۸ نفر از پذیرفته‌شدگان برای خدمت در ۴۰ منطقه آموزشی استان خوزستان جذب خواهند شد.

وی تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در برگزاری این آزمون نقش مهمی در ایجاد فضایی آرام و منظم داشت و نتایج نهایی پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.