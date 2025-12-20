پخش زنده
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند، نسل جدید دستگاه ساخت نانوحاملهای دارویی را طراحی و تولید کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متخصصان داخلی در یک شرکت دانشبنیان موفق شدند نسل جدیدی از دستگاههای ساخت نانوحاملهای دارویی را با اتکا به دانش بومی طراحی و تولید کنند.
نانوحاملها به عنوان یک پیشرفت کلیدی در دارورسانی، با هدف بهبود عملکرد دارو و کاهش چشمگیر عوارض جانبی از طریق تنظیم خصوصیات رهایش (آزادسازی) دارو عمل میکنند.
ایران با این موفقیت به عنوان نخستین کشور در قاره آسیا صاحب فناوری تولید نانوحاملهای دارویی شد.