متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند، نسل جدید دستگاه ساخت نانوحامل‌های دارویی را طراحی و تولید کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متخصصان داخلی در یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدیدی از دستگاه‌های ساخت نانوحامل‌های دارویی را با اتکا به دانش بومی طراحی و تولید کنند.

نانوحامل‌ها به عنوان یک پیشرفت کلیدی در دارورسانی، با هدف بهبود عملکرد دارو و کاهش چشمگیر عوارض جانبی از طریق تنظیم خصوصیات رهایش (آزادسازی) دارو عمل می‌کنند.

ایران با این موفقیت به عنوان نخستین کشور در قاره آسیا صاحب فناوری تولید نانوحامل‌های دارویی شد.