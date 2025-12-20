پخش زنده
مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی، سومین رویداد ایدههای برتر قرآنی را با رویکرد آموزش قرآن در مدارس، برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محورهای سومین رویداد ایدههای برتر قرآنی که مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی آن را برگزار میکند، شامل مدارس حفظ قرآن (در برنامه هفتم توسعه آموزش و پرورش)، چگونگی نهادینه شدن انس با قرآن، کاربردی کردن آیات قرآن در زندگی و نوآوری در شیوهها (آموزش ارزیابی، استفاده از ابزارهای نوین و...) است.
مهلت ارسال آثار (طرحها و ایدهها) برای شرکت در این رویداد، ۱۵ دیماه اعلام شده است و علاقهمندان میتوانند با آثار خود را به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/۳۴c۳۳Eyl ارسال کنند.
رویداد ایدههای برتر قرآنی، فرصتی برای شبکهسازی، هماندیشی و بالندگی فرهنگیان و معلمان قرآن است و برگزارکنندگان آن در نظر دارند پس از پایان مهلت ارسال آثار، پس از داوری آثار ارسالی، ایده و طرحهای برتر را در قالب همایشی ارائه کند.