به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین باباپور گفت:با ارجاع چندین فقره شکایات و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه ۲ تن از مواد فروشان سابقه دار شهر تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از ماموران پایگاه نهم این پلیس رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.

وی افزود: برابر اقدامات اطلاعاتی و پلیسی بر روی فرد مورد نظر مشخص شد متهمان یک محموله مواد مخدر را از یکی از استان‌های جنوبی کشور تهیه و با استفاده از یک دستگاه خودرو سواری به جنوب تهران منتقل و قصد توزیع آن را دارند.

این مقام انتظامی ادامه داد:به دنبال این موضوع ماموران بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه شب گذشته نامبردگان دستگیر و در بازرسی از محل ۸۰ کیلوگرم گل کشف شد.

سرهنگ باباپور خاطرنشان کرد:متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شدند.