به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره ۲۷ تن از شهدای هشت سال دفاع مقدس روستای هریکنده بابل با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مردم قدرشناس برگزار شد.
حجتالاسلام میرزامحمدی در این مراسم با گرامیداشت مقام والای شهدای هریکنده، بر نقش بیبدیل آنان در حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی تأکید کرد.
وی شهدا را «مجاهدان فیسبیلالله» توصیف و بیان کرد: این عزیزان با پوشیدن لباس تقوا و ایستادگی در برابر «فرعون زمان»، راه جهاد و مقاومت را تا سرحد شهادت پیمودند.
استاد حوزه و دانشگاه، مجاهدت عظیم شهدا را الگویی برای نسل حاضر و آینده دانست تا بدانند چگونه باید در برابر دشمنان اسلام و میهن ایستادگی کنند.
مراسم یادواره بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس تأکید داشت و یاد و خاطره این ۲۷ شهید والامقام را گرامی داشت.