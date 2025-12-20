یادواره ۲۷ شهید هشت سال دفاع مقدس در روستای هریکنده بابل با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره ۲۷ تن از شهدای هشت سال دفاع مقدس روستای هریکنده بابل با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم قدرشناس برگزار شد.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی در این مراسم با گرامیداشت مقام والای شهدای هریکنده، بر نقش بی‌بدیل آنان در حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی تأکید کرد.

وی شهدا را «مجاهدان فی‌سبیل‌الله» توصیف و بیان کرد: این عزیزان با پوشیدن لباس تقوا و ایستادگی در برابر «فرعون زمان»، راه جهاد و مقاومت را تا سرحد شهادت پیمودند.

استاد حوزه و دانشگاه، مجاهدت عظیم شهدا را الگویی برای نسل حاضر و آینده دانست تا بدانند چگونه باید در برابر دشمنان اسلام و میهن ایستادگی کنند.

مراسم یادواره بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های دفاع مقدس تأکید داشت و یاد و خاطره این ۲۷ شهید والامقام را گرامی داشت.