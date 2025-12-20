وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به هفتاد هزار و نهصد و بیست و پنج نفر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی آرتی عربی، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۳ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

از این تعداد هفت نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. در این مدت بیست نفر هم زخمی شده‌اند.

براین اساس، آمار قربانیان حمله اسرائیل از روز هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ به هفتاد هزار و ۹۲۵ شهید و ۱۷۱ هزار و ۱۸۵ زخمی افزایش یافت.

مجموع قربانیان حملات اسرائیل از زمان اعلام آتش بس در روز یازدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ نیز به ۴۰۱ شهید و ۱۱۰۸ زخمی رسیده است. در مجموع ۶۴۱ نفر هم از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.