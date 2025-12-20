برنامه «چله ایرانی» رادیو فرهنگ، در شب یلدا از ساعت ۲۰ تا ۲۴، با ترکیبی از موسیقی زنده، شعرخوانی، حافظ‌خوانی، شاهنامه‌خوانی، خاطره‌گویی و روایت فلسفه شب چله، شنوندگان را به مجلسی رادیویی دعوت می‌کند؛ مجلسی برای شنیدن آنچه از ایران مانده و هنوز زنده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، یلدا ، فقط بلندترین شب سال نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی خاطره‌ها، آیین‌ها و پیوند‌های فرهنگی که قرن‌ها در حافظه جمعی ایرانیان انباشته شده است.

شب یلدا فرصتی است برای بازگشت به ریشه‌ها؛ شبی که موسیقی، شعر، خاطره و اندیشه کنار هم می‌نشینند.

از حافظ‌خوانی و شعرخوانی گرفته تا پرداختن به فلسفه شب چله و جایگاه یلدا در ادبیات فارسی، همه بخش‌ها با هدف ایجاد حس هم‌نشینی و صمیمیت طراحی شده‌اند.

همراهی هنرمندانی، چون منوچهر آذری، عباس محبی و ایزد کاویانی در کنار گویندگان برنامه، باعث می‌شود «چله ایرانی» صرفاً یک ویژه‌برنامه مناسبتی نباشد، بلکه به مجلسی شنیدنی و ماندگار تبدیل شود؛ مجلسی که در آن نسل‌ها با هم گفت‌و‌گو می‌کنند.

در بخش گویندگی، علیرضا تابان و شیرین روستایی اجرای بخشی از برنامه را بر عهده دارند و در این ویژه‌برنامه، علاوه بر بخش‌های زنده شب یلدا، بخش‌هایی از جشن زنده صبحگاهی شبکه فرهنگ که با حضور همکاران برگزار می‌شود، برای پخش شبانه گلچین شده است؛ ترکیبی که تنوع صدا و روایت را برای شنونده فراهم می‌کند.

این برنامه ، یک جشن زنده در جمع همکاران شبکه است ، در این مراسم ، هنرمندان گروه‌های موسیقی و نمایشی به اجرای برنامه می‌پردازند و بخش‌هایی از این برنامک‌های زنده برای پخش در ویژه‌برنامه شب یلدا انتخاب شده است.

حافظ‌خوانی، خاطره‌گویی، شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی و روایت‌های کهن و پرداختن به فرهنگ و رسوم شب چله، تأکید بر با هم‌بودن، خانواده، صبر، عبور از تاریکی و استقبال از روشنایی و سخن گفتن درباره فلسفه یلدا، نماد‌های شب چله (انار، هندوانه، شمع، تاریکی و روشنایی) و پیوند آن با امید و گذار از سختی از اصلی‌ترین محور‌های این ویژه‌برنامه است.

همچنین به اشتراکات فرهنگی ایران و آیین‌های مشترک یلدایی با کشور‌های هند، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان نیز پرداخته می‌شود؛ اشتراکاتی که نشان می‌دهد شب چله زبانی مشترک در جغرافیای فرهنگی منطقه است.

«چله ایرانی» با این رویکرد، تلاش دارد رادیو را در بلندترین شب سال به حافظه شنیداری ایرانیان پیوند بزند؛ جایی که صدا، خاطره و فرهنگ در کنار هم، یلدایی گرم و ماندگار می‌سازند.

این ویژه‌ برنامه، شب یلدا از ساعت ۲۰ تا ۲۴، به‌صورت زنده از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود.