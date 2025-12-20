اردوی راهیان پیشرفت در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
دانشجویان و نخبگان علمی در قالب پویش راهیان پیشرفت از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، جمعی از دانشجویان موسسات آموزشی و پژوهشی کشور از ظرفیتها و دستاوردهای شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، بازدید کردند.
مسعود مرادی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با تشریح اهداف این بازدیدها گفت: این بازدیدهای علمی و پژوهشی با هدف ایجاد بستر سختافزاری برای تقویت بنیه علمی جامعه دانشگاهی و برای اجرای سیاست پویش راهیان پیشرفت انجام میشود.
وی با دعوت از نخبگان علمی و پژوهشی برای بازدید از دستاوردهای شرکت، افزود: جامعیت کارهای عملیاتی و فنی مهندسی در این شرکت که برگرفته از علوم مختلف ومتنوع از جمله مکانیک، الکتریک، فیزیک، شیمی و آنالیز ومدیریت صنعتی، روانشناسی سازمانی ودهها رشته دیگر است، آن را به مکانی متمایز برای بازدیدهای تخصصی و فوقتخصصی تبدیل کرده است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ گروه با مجموع ظرفیت بیش از ۹۵۰ نفر، شامل دانشجویان دانشگاههای البرز و تهران، دانشآموزان دبیرستانهای نمونه فردیس، کارشناسان جدیدالاستخدام صنعت برق حرارتی، مدیران و کارشناسان نیروگاهی کشور و مدیران محلی استان البرز از این شرکت بازدید کردهاند.