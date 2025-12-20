پخش زنده
زنگ مدارس چهارمحال و بختیاری فردا ۳۰ آذر با یک ساعت دیرتر نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری و با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، کلیه مدارس و مهدهای کودک استان فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
همچنین امتحانات نهایی دانشآموزان طبق برنامه زمانبندی اعلامشده و بدون تغییر برگزار خواهد شد و دانشگاهها و ادارات استان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.