بارش برف و باران امروز هم در بخشهایی از نوار شرقی کشور ادامه دارد و بر اساس گزارشها، در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کرمان بارش برف و باران میبارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بارشهای روزهای اخیر، ضمن افزایش ذخایر آبی و بهبود شرایط کشاورزی، موجی از امید و رضایت را در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی به همراه داشته است. هرچند شدت بارندگیها در برخی مناطق موجب جاری شدن روانآبها و وقوع سیلاب در مسیرها شده، اما این نزولات جوی بهعنوان نعمتی الهی، نقش مؤثری در تقویت منابع آب کشور ایفا کرده است.
با وجود هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، بیتوجهی برخی افراد به این هشدارها در روزهای گذشته خساراتی را به دنبال داشت. در این میان، نیروهای خدماتی، امدادی و راهداری با حضور مستمر و تلاش شبانهروزی در شرایط نامساعد جوی، برای تأمین ایمنی مسیرها و جلوگیری از بروز مشکلات برای مسافران و هموطنان تلاش کردند.
بررسی آمار بارندگیها نشان میدهد آذرماه با ثبت حدود ۵۰ میلیمتر بارش، بخش قابل توجهی از کسری بارندگی ماههای مهر و آبان را جبران کرده است. با این حال، بهجز استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و فارس، سایر استانهای کشور همچنان با تنش آبی مواجه هستند و مدیریت بهینه منابع آب همچنان از اولویتهای اصلی به شمار میرود.