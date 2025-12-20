بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی در جمع خبرنگاران با تبریک هفته راهداری و حملونقل، از بهرهبرداری و اجرای طرحهای گسترده عمرانی، ایمنسازی و نظارت جادهای در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
وی مهمترین طرحهای در دست اقدام ادارهکل راهداری استان را تعریض و بهسازی محور وحدتیه–سعدآباد، محور نمازگاه–تنگ ارم، تغییر مسیر ریزشی اهرم–فراشبند، محور شنبه–ناصری، محور دیر–بردخون، محور جم–سیراف و همچنین روکش آسفالت راههای اصلی و بزرگراههای استان عنوان کرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر افزود: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، بخشی از این طرحها تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد و بقیه آنها در سال آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر طرحهای شاخص استان، عنوان کرد: تعریض و بهسازی محور آبدان–دوراهک، نصب حفاظ بتنی در محورهای کنگان– عسلویه، برازجان– دالکی و چغادک– احمدی از دیگر طرحهای مهم در حال اجراست.
رستمی مجموع ارزش قراردادهای طرحهای راهداری استان را حدود ۳ همت اعلام کرد و افزود: یکونیم همت دیگر نیز در آینده نزدیک وارد مرحله مناقصه خواهد شد و با احتساب تعدیلها، حداقل ۵۰ درصد افزایش اعتبار برای تکمیل نهایی طرحها مورد نیاز است.
وی با اشاره به مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته گفت: در حوزه روکش آسفالت و راههای حفاظتی، میزان اجرای طرحها هماکنون سه برابر برنامه مصوب است و تا پایان سال به پنج برابر خواهد رسید در صورت تحقق کامل برنامه ۶۴ هزار تن آسفالت، شاهد بیش از ۶۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
مدیرکل راهداری استان بوشهر درباره پایش محورهای مواصلاتی استان هم اظهار کرد: هم اکنون نصب دوربین نظارت تصویری در ۱۰ نقطه در دست اجراست و همچنین ۴۲ دوربین ثبت تخلف با برآورد اولیه ۱۵۰ میلیارد تومان و با هماهنگی پلیس راه جانمایی شده که پس از مشخص شدن پیمانکار، بهتدریج نصب و بهرهبرداری خواهند شد.
وی با اشاره به بارندگیهای اخیر در استان گفت: در جریان این سامانه بارشی، ۱۷ راهدارخانه ثابت و سیار در حالت آمادهباش کامل با ۳۴ مرکز خدمات رفاهی و ۲۳۰ نیروی راهداری در قالب ۲۸ گروه عملیاتی با ۱۲۳ دستگاه ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین در محورهای مستعد آبگرفتگی و ریزش مستقر شدند.
رستمی اضافه کرد: همچنین ۸۵ دستگاه ماشینآلات سنگین از ظرفیت شرکتهای منطقه ویژه و پیمانکاران استان بهکارگیری که با این اقدامات، کمترین انسداد مسیر در سطح راههای استان گزارش شد.
مدیرکل راهداری استان بوشهر بهرهبرداری از طرحهای دهه فجر و ایمنسازی محورهای مواصلاتی را از مهمترین اولویتهای باقیمانده تا پایان سال عنوان کرد و گفت: در بخش ایمنی، پنج قرارداد خطکشی به ارزش حدود ۷۰ میلیارد تومان برای تجدید خطکشی، بازسازی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین تعمیر و نگهداری روشناییها منعقد شده تا محورهای استان برای سفرهای نوروزی در بهترین شرایط ایمنی قرار گیرند.