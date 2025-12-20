اجرای طرح‌های راهداری بوشهر با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر مجموع ارزش قرارداد‌های اجرای طرح‌های راهداری در حوزه تعریض، بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز را ۳ همت عنوان کرد و گفت: بخش عمده‌ای از طرح‌ها وارد مرحله اجرا شده است.