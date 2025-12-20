همزمان با کاهش دما و افزایش یافتن مصرف انرژی گاز، صرفه جویی برای پایداری شبکه ضرورت بیشتری یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: در شبانه روز گذشته ۱۷ میلیون و ۱۳۵ هزار متر مکعب گاز در این استان مصرف شده که نسبت به چند روز گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

مجید الهیاری با بیان اینکه استفاده بهینه گاز طبیعی هم می‌تواند در صرفه جویی و هم به مشترکان در اصلاح دریافت قبوض متعارف کمک کند افزود: تا کنون از ۶۵۰ هزار مشترک شرکت گاز استان همدان، ۴۵۰ هزار مشترک از پاداش صرفه جویی بهره‌مند شده‌اند.

او از مشترگان گاز طبیعی خواست تا با رعایت الگو و صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت دمای ۲۰ درجه محیط به پایداری شبکه کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، انتخاب پکیج‌های گرمایشی و بخاری‌هایی با بهره‌وری بالا و مطابق با استاندارد‌ها، به‌کارگیری فناوری‌های جدید، مانند سیستم‌های بازیافت، مصرف گاز را به طرز قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.