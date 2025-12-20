پخش زنده
در هجدهمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلمهای سینمایی «پرواز از اردوگاه»، «هندوانه شب یلدا»، «شوق پرواز»، «شیار ۱۴۳»، «مسیح» و «آبی روشن»؛ از شنبه ۲۹ آذر ماه تا پنج شنبه ۴ دی ماه از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «پرواز از اردوگاه» به کارگردانی «حسن کاربخش»، شنبه ۲۹ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: سرگرد خلبان عباس حلمی پس از دست یافتن به اطلاعات مهمی در عملیات شناسایی به اسارت نیروهای عراقی درمیآید. عباس حلمی با همکاری سایر اسرای ایرانی، نقشه فرار از اردوگاه را برای رساندن اطلاعات خود به نیروهای ایرانیها طرحریزی میکند. عراقیها به نقشه او پی میبرند. حلمی به همراه یک سپاهی و یک بسیجی طی عملیاتی از اردوگاه میگریزد ولی ...
جمشید هاشمپور، میرمحمد تجدد، مجید میرزاییان، علی نظری و علیرضا عالی پیام در فیلم سینمایی «پرواز از اردوگاه» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «هندوانه شب یلدا» به کارگردانی «سعید آقاخانی»، یک شنبه ۳۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق روانه پخش می شود.
این فیلم درباره هندوانه فروشی است که با وانت همه هندوانه هایش را به فروش میرساند و یک هندوانه بسیار بزرگ باقی میماند.
مردی برای خریدن هندوانه سراغش میآید، ولی، چون پول کافی ندارد دست خالی بر میگردد. بعد از او پیرمردی میآید و هندوانه را میخرد. پیرمرد وقتی به خانه میرود بر اثر نزاع با همسرش و از شدت عصبانیت هندوانه را از پنجره به بیرون پرت میکند ...
محسن تنابنده، سیامک انصاری، مهران غفوریان، امیر جعفری، مریم امیرجلالی، زنده یاد محسن قاضی مرادی، روشنک عجمیان، رضا فیض نوروزی، زنده یاد عزت الله مهرآوران، زنده یاد احمد پورمخبر، شهرام قائدی، حسین رفیعی و هایده حائری بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
فیلم سینمایی «شوق پرواز» به کارگردانی «زندهیاد یدالله صمدی»، دوشنبه ۱ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم روایتگر زندگی سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش ایران است که هنگام بازگشت از یک عملیات برون مرزی هدف اصابت گلوله پدافند هوایی دشمن بعثی قرار گرفت و ...
شهاب حسینی، شهرام حقیقت دوست، افسانه بایگان، الهام حمیدی، اکبر عبدی، فرهاد قائمیان، عبدالرضا اکبری، عباس امیری، مهران رجبی، مینا جعفرزاده، مهدی فقی، اتابک نادری و کورش تهامی در فیلم سینمایی «شوق پرواز» نقش آفرینی داشتهاند.
فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی «نرگس آبیار»، سه شنبه ۲ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عدهای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها میکنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع میشود و همه حدس میزنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد میشوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را میگیرد. عاقبت تماس میگیرند و میگویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو میکند، اما ...
مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «مسیح» به کارگردانی «زنده یاد نادر طالبزاده»، چهارشنبه ۳ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: در روزگاری که کاهنان و حکومت فاسد هیرودس زمام امور یهودیه را در دست داشتند، حضرت مسیح (ع) پس از چلهنشینی در بیابان و پیروزی بر وسوسههای شیطانی مأموریت مییابد در یکی از پرحادثهترین دورههای تاریخی رسالت خود را ابلاغ کند. او برای اثبات پیامبریاش معجزاتی را نشان میدهد که این مسأله سبب میشود عدهای او را به اشتباه خدا بنامند و ...
در فیلم سینمایی «مسیح»، زنده یاد فتحعلی اویسی، مینا باقری، احمد نجفی و کامران فیوضات ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجهپاشا»، پنج شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق روی آنتن می رود.
در این فیلم خواهیم دید: حاچ یونس، بزرگ و معتمد روستا صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا (ع) هدیه داده و خادم شود. خبر میرسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است. حاج یونس تصمیم میگیرد با سرنخی که از موتور سارق پیدا کرده به جستجوی او برود. او آدرس خانهای را پیدا کرده و به آنجا میرود با دیدن طاهره زن ایوب او را میشناسد و از ستاره عروس طاهره میخواهد تا آدرس ایوب را به او بدهد. سرانجام ستاره قبول میکند برای پیدا کردن پدر شوهرش به همراه حاج یونس برود تا بتواند از عطا شوهرش خبری پیدا کند. در این سفر آنها با سربازی آشنا میشوند که باید متهمی را تحویل پاسگاه بدهد و قسمتی از مسیر را همراهشان میروند، اما در طول راه متهم فرار میکند. ولی زمانی که آنها برای استراحت به یک امام زاده میرسند موفق میشوند متهم را که در یک ماشین حمل گازوئیل گرفتار شده پبدا کرده و ...
مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینیتبار، روحالله زمانی، علیاکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کردهاند.