به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو با حضور اعضا و افراد مورد شکایت در فدراسیون برگزار و پس از بررسی مستندات، مدارک و محتوا‌های منتشر شده در فضای مجازی، احکام ورزشکاران صادر شد.

با بررسی مستندات مربوط به تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، کمیته انضباطی سهیلا منصوریان را به ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی ۱۰ ماه محرومیت از فعالیت در رشته ووشو براساس ماده ۶۱ مقررات انضباطی محکوم کرد.

فدراسیون ووشو اعلام کرد آرای صادره مطابق ماده ۹۳ مقررات انضباطی و اخلاق، به مدت یک هفته قابل اعتراض در کمیته استیناف است.

فدراسیون تأکید کرد: حق پیگیری قانونی و طرح شکایت حقوقی درباره برخی اظهارات ناشایست را برای خود محفوظ می‌داند.