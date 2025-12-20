به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمونه اخذ شده از ایمان محمدی با وجود ماده ممنوعه GW۱۵۱۶ مثبت اعلام شده است. این نمونه در تاریخ ۲۲ اکتبر در جریان رقابت‌های کشتی قهرمانی امید‌های جهان از محمدی گرفته شده است. ماده GW۱۵۱۶ یکی از مواد فهرست مواد دوپینگی است که در زیر شاخه‌های تعدیل کننده متابولیک بدن محسوب می‌شود. این ماده در سوخت و ساز چربی‌های اضافی بدن کار برد دارد و باعث بهتر شدن عملکرد ورزشکار می‌شود. این ماده در تمام موارد حین و خارج از مسابقه ممنوع است.

این مورد به فدراسیون کشتی ایران و ورزشکار اطلاع داده شده و ایمان محمدی حق درخواست آزمایش از نمونه ب را دارد.

در صورتی که چنین درخواستی ارائه نشود، به معنای پذیرش مصرف داروی ممنوعه است و ورزشکار این فرصت را خواهد داشت که در این مورد توضیحات خود را ارائه کند. با وجود این طبق قوانین ضد دوپینگ و اتحادیه جهانی کشتی، محمدی اکنون به صورت موقت تعلیق شده و اجازه حضور در مسابقات را ندارد، اما این مورد نیز می‌تواند قابل اعتراض باشد.

روند این پرونده در جریان است.