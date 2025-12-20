رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، از فعالیت مرکز مراقبت دیابت و پلاسما درمانی زخم‌های دیابتی در بیمارستان آموزشی‌درمانی امام علی (ع) کرج خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، صیادی گفت: این مرکز با همکاری سازمان انرژی اتمی کشور و با هدف ارائه خدمات نوین و مؤثر به بیماران دیابتی راه‌اندازی شده و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از مراکز فعال درمان زخم‌های دیابتی در استان البرز فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه زخم‌های دیابتی از شایع‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین عوارض بیماری دیابت به شمار می‌رود، افزود: عدم درمان به‌موقع این زخم‌ها می‌تواند منجر به عفونت‌های شدید و حتی قطع عضو شود؛ از این‌رو استفاده از روش‌های نوین درمانی مانند پلاسما درمانی نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی دارد.

صیادی تصریح کرد: واحد مراقبت بیماران دیابتی بیمارستان امام علی (ع) با بهره‌گیری از فناوری پلاسما، به‌صورت رایگان خدمات پلاسما درمانی را در راستای بهبود زخم‌های دیابتی ارائه می‌دهد و این اقدام در قالب یک طرح تحقیقاتی ـ درمانی، نتایج مؤثری در تسریع روند ترمیم زخم‌ها به همراه داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به عملکرد این مرکز گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مراجعه‌کننده از خدمات مراقبتی و پلاسما درمانی این مرکز بهره‌مند شده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان بهبود مطلوبی در وضعیت زخم‌های دیابتی خود تجربه کرده‌اند. همچنین مراجعه بیماران از سایر استان‌ها نشان‌دهنده اعتماد عمومی به خدمات ارائه‌شده در این مرکز است.

وی افزود: اختلال در خون‌رسانی یکی از عوامل اصلی ایجاد زخم پای دیابتی است و پلاسما درمانی با تحریک رگ‌زایی و آنژیوژنز، نقش مؤثری در بهبود زخم‌ها و بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده دارد.

صیادی خاطرنشان کرد: در این مرکز، خدمات درمانی و مراقبتی توسط تیم تخصصی شامل پزشکان عفونی، غدد، تغذیه، پرستاران مراقبت زخم و سایر کادر درمانی و با تعرفه دولتی به بیماران دیابتی به‌صورت سرپایی و بستری ارائه می‌شود.