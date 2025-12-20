مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: سامانه خوداظهاری خسارات ناشی از بارندگی و سیل در استان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مهدی دسینه از شهروندان آسیب‌دیده خواست برای ثبت دقیق اطلاعات خود در اسرع وقت اقدام کنند.

وی افزود: این سامانه با هدف ثبت خسارات واحد‌های مسکونی، تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی، ارائه کمک‌های فوری و ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم برای برنامه‌ریزی بهتر در بحران‌های آتی راه‌اندازی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با تأکید بر غیرحضوری بودن کامل فرآیند گفت: ثبت خسارات صرفاً از طریق سامانه خوداظهاری و درگاه اعلام‌شده بصورت رایگان است و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها یا سایر دستگاه‌ها نیست.

دسینه افزود: فرایند پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از دریافت داده‌های سامانه بنیاد مسکن و تایید مدیریت بحران استانداری صورت می‌پذیرد.

وی گفت: خسارت دیدگان می توانند برای ثبت خسارت به آدرس درگاه https://Self.bonyad.tech

مراجعه کنند.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واحد‌های مسکونی زیر پوشش تشکیل شده است، که با رویکرد تعهد در پرداخت، آمادگی دارد مطابق قانون بیمه همگانی، تعهدات خود را به‌طور کامل و به موقع ایفا نماید.