سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری برای سال مالی ۱۴۰۳ و نیز تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در جلسه آتی صحن شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، گفت : در سیصد و هشتاد و یکیمن جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی «سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳» بررسی شده و گزارش کمیسیون اصلی (برنامه و بودجه) قرائت خواهد شد.

وی افزود:به همین ترتیب در این جلسه «پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران» بررسی می شود.

همچنین تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در دستور کار جلسه سیصد و هشتاد و یکم صحن شورا خواهد بود.