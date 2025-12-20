پخش زنده
گروه ورزش شبکه سه در این هفته مسابقات فوتبال داخلی و خارجی حساس را برای علاقمندان به این ورزش به صورت زنده پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه ورزش شبکه سه، مانند همیشه مسابقات فوتبالی باشگاهی داخلی و خارجی مهم را برای علاقمندان به صورت زنده با برنامههای «فوتبال برتر» و «گزارش ورزشی» پوشش میدهد.
پخش بازیهای این هفته به شرح ذیل است:
شنبه ۲۹ آذر: نیوکاسل - چلسی ساعت ۱۶:۰۰
دوشنبه ۱ دی: تراکتور سازی - الدوحیل قطر ساعت ۱۹:۳۰
سه شنبه ۲ دی: آرسنال - کریستال پالاس ساعت ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۳ دی: المحرق بحرین - استقلال ساعت ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۵ دی: مس رفسنجان - پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵
منچستر یونایتد - نیوکاسل ساعت ۲۳:۳۰
علاقمندان به ورزش فوتبال میتوانند این مسابقات را از شبکه سه سیما تماشا کنند.