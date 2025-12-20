به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیشترین میزان بارش در میان ایستگاه‌های سینوپتیک استان به ترتیب در شهر‌های خمین با ۲۵.۷ میلی‌متر، اراک با ۱۷.۷ میلی‌متر و شازند با ۱۴.۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است. کمترین میزان بارش نیز مربوط به ایستگاه کمیجان با ۰.۴ میلی‌متر بوده است.

میزان بارش ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌ها شامل فرودگاه اراک ۷.۷ میلی‌متر، تفرش ۴.۵ میلی‌متر، آشتیان ۱.۶ میلی‌متر، خنداب و فراهان هرکدام ۶.۷ میلی‌متر، دلیجان ۳.۳ میلی‌متر، محلات ۵.۷ میلی‌متر، ساوه ۱.۲ میلی‌متر، زرندیه ۰.۹ میلی‌متر و غرق‌آباد ۰.۸ میلی‌متر گزارش شده است.

در همین حال، میانگین بارش ایستگاه‌های سینوپتیک استان مرکزی از ابتدای سال زراعی تا کنون ۲۷.۷ میلی‌متر اعلام شده که این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت، کاهش ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی استان حاکی از آن است که بیشترین بارش طی این مدت در جوشق از توابع دلیجان با ۵۱.۱ میلی‌متر، خورهه محلات با ۴۰ میلی‌متر و هزاوه اراک با ۳۶ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

کارشناسان معتقدند تداوم کم‌بارشی می‌تواند بر منابع آبی و بخش کشاورزی استان مرکزی اثرگذار باشد و مدیریت بهینه مصرف آب را بیش از پیش ضروری می‌سازد