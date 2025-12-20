

به‌ گزارش به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد اعلام کرد:با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف احتمالی، واحد بازرسی و تنظیم بازار شهرستان بروجرد در آستانه ی شب یلدا گشت مشترکی را با همکاری اداره ی تعزیرات حکومتی و شبکه دامپزشکی در این شهرستان اجرا کرد.

در اجرای این نظارتی ،بازرسی بر مرغ‌فروشی‌های سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با محوریت بررسی ن چگونگی دریافت، عرضه و توزیع سهمیه ی برنج دولتی ویژه ی ایام پایانی پاییز و شب یلدا انجام گرفت.

همچنین در بازرسی از ۱۲ واحد صنفی بروجرد سه مورد تخلف محرز شناسایی و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.

این نظارت‌ها به‌ویژه در آستانه ی شب یلدا با هدف ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت ادامه خواهد داشت.