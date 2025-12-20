صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی استان گفت: کاهش دما بین ۷ تا ۱۰ درجه سانتیگراد و یخزدگی معابر قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به دومین موج بارشها در استان گفت: در روزهای اخیر شاهد بارشهای خوبی در سطح استان بودیم که این بارشها نقش مهمی در بهبود وضعیت منابع آبی و کشاورزی استان دارد. علی کرمی افزود: پس از خروج سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی کاهش دما برای سطح استان صادر شده و طبق نقشهها و الگوهای هواشناسی پیشبینی میشود دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد بین ۷ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش یابد کرمی با بیان اینکه این کاهش دما عمدتاً تا روز دوشنبه اول دیماه ادامه دارد، اضافه کرد: با توجه به این شرایط مدیریت مصرف حاملهای انرژی بسیار ضروری است و مردم بهویژه بهرهبرداران بخشهای حساس مانند مرغداریها، گلخانهها نسبت به تنظیم دما و پیشگیری از خسارات احتمالی اقدام کنند. وی اضافه کرد: به دلیل احتمال یخزدگی جادهها و لغزندگی معابر رعایت نکات ایمنی و خودمراقبتی ضروری است. مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به پیشبینیهای فصلی گفت: بر اساس پیشبینیهای بلندمدت برای فصل زمستان و اوایل بهار بارشهایی در حد نرمال قابل پیش بینی است و هرچند این پیشبینیها با درصد خطای بالاتری همراه هستند و توصیه میشود مردم و دستگاههای اجرایی پیشبینیهای روزانه هواشناسی را بهطور مستمر پیگیری کنند. کرمی با اشاره به وضعیت بارندگی سال زراعی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری (مهرماه) تاکنون میانگین بارش استان ۱۳۹.۵ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ میلیمتر افزایش داشته، اما همچنان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۴۰ میلیمتر و معادل ۲۲ درصد کاهش بارندگی را نشان میدهد. وی با اشاره به اینکه با تداوم بارشهای پیشِرو این کمبود جبران شده و استان به شرایط نرمال بارندگی برسد گفت: بر اساس برآوردهای اولیه احتمال وقوع موج بعدی بارشها در بازه زمانی دوم تا هشتم دیماه وجود دارد که جزئیات این بارشها در پیشبینیهای روزانه اطلاعرسانی میشود.