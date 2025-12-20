به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش جشنواره ملی «رأی برتر شهید بهشتی» همزمان با رونمایی از کتب جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، همراه با تجلیل از نفرات برتر، امروز شنبه ۲۹ آذر۱۴۰۴ در سالن اجتماعات شهیدان مظفر این سازمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در مراسم جشنواره ملی آرای برتر شهید بهشتی، با تأکید بر جایگاه بنیادین پژوهش و علم در جامعه اسلامی و انسانی، گفت: پژوهش رکن اساسی حیات جامعه انسانی و اسلامی است و هر آنچه در عالم هستی وجود دارد، بدون اندیشه و تفکر انسان، معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به تأکیدات قرآن کریم بر تفکر، تدبر و پژوهش، افزود: خداوند متعال در آیات متعدد، انسان را به اندیشه در آیات آفاقی و انفسی دعوت کرده است؛ آیات قرآن کریم پژوهش را به انسان درست می‌دهد. قرآن کریم خود علم است و اساس علم محسوب می‌شود و پیامبر اکرم (ص) آن را در کنار عترت، دو امانت بزرگ برای هدایت بشر معرفی کردند.

حجت‌الاسلام پورخاقان با بیان اینکه پدیده‌های طبیعی همچون بارش باران، چرخه آب، خلقت انسان و نظام هستی همگی انسان را به پژوهش و تفکر دعوت می‌کنند، گفت: خداوند انسان را به اندیشیدن فرا می‌خواند و حتی در آیات قرآن با «قلم» سوگند یاد می‌کند؛ چراکه قلم نماد علم و دانش است و اساس پیشرفت جوامع بر علم، پژوهش و تفکر استوار است. اندیشیدن اساس کار جهان هستی است علم چیزی جز شناخت ذات اقدس خداوند متعال نیست و زمانی که خدا را بشناسی آنچه در عالم هستی مخلوق خداوند است را خواهی شناخت.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت آرا، گفت: افزایش درصد تأیید آرای صادره در دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده حرکت صحیح در مسیر اتقان آراست، هرچند همچنان کار‌های بسیاری باقی مانده و باید با همکاری قضات شریف، رسیدگی به پرونده‌های معوق با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر بازدارنده بودن مجازات‌ها، افزود: در پرونده‌هایی که با امنیت کشور، حیثیت نیرو‌های مسلح و منافع ملی مرتبط است، صدور آرای قاطع، دقیق و متناسب با جرم ارتکابی، ضرورتی انکارناپذیر است و تساهل در این موارد موجب آسیب به امنیت جامعه خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: علم و پژوهش منشأ اقتدار، عدالت و عزت نظام اسلامی است

علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در آیین جشنواره ملی آرای برتر شهید بهشتی، با قدردانی از قضات و اندیشمندانی که با قلم عدالت در عرصه حساس دفاعی و نظامی ایفای نقش می‌کنند،گفت: خداوند متعال را شاکریم که در آستانه ماه مبارک رجب و در هفته پژوهش، جشنواره شهید بهشتی، توفیق حضور در جمع قضات، مدیران و اندیشمندان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح فراهم شده است؛ مجموعه‌ای که خود نماد اقتدار، شرافت و صلابت کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر جایگاه بنیادین علم و دانش در اقتدار ملی، افزود: بی‌تردید آنچه موجب عزت، صلابت و اقتدار کشور می‌شود، علم و دانش است؛ موضوعی که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته و بر ضرورت تداوم شتاب علمی و دستیابی به قله‌های علم و دانش تصریح شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ماهیت زیست انسانی، تصریح کرد: زیست انسان آمیخته با تحیر و پژوهش است. انسان از نخستین لحظات زندگی در پی فهم چرایی آمدن، چگونگی زیستن و مسیر حرکت خود است و از همین رو، پژوهش جزء جدایی‌ناپذیر حیات انسانی محسوب می‌شود. در معارف اسلامی نیز علم، تفکر، تعقل، تفقه و تدبر جایگاهی رفیع دارند مفاهیمی که در هیچ مکتب دیگری با این گستره و عمق یافت نمی‌شوند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه میان پژوهشگاه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه که در دوره مدیریت پیشین منعقد شد، ظرفیت‌های مهمی از جمله تجلیل از آرای برگزیده و تقدیر از قضات صاحب‌قلم را فراهم کرده و برنامه‌های علمی متعددی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری سالانه جشنواره آرای برتر شهید بهشتی، گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، تجلیل و الگوسازی از آرای فاخر قضایی برگزار می‌شود تا سایر قضات و پژوهشگران بتوانند از این تجارب ارزشمند بهره‌مند شوند.

کاظمی با تشریح فرآیند انتخاب آرای برگزیده، گفت: در این دوره، پس از فراخوان عمومی، حدود ۲۰۰ رأی گردآوری و توسط کارگروه‌های تخصصی متشکل از قضات دیوان عالی کشور بررسی شد که در نهایت ۱۸ رأی به مرحله نهایی رسید و از میان آنها، پنج رأی برگزیده انتخاب شد.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره، قضات حاضر، همکاران پژوهشگاه قوه قضاییه و مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، ابراز امیدواری کرد با تقویت تعاملات علمی و پژوهشی، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت و اعتلای ایران اسلامی برداشته شود.

در ادامه این مراسم اسامی قضات برتر جشنواره ملی آرای برتر شهید بهشتی سال ۱۴۰۴ در بخش‌های مختلف قضایی اعلام شد.

بر این اساس قوام کریمی و جمشید قنواتی، رئیس سازمان قضایی و معاون قضایی استان فارس، در بخش صدور رأی دادگاه تجدیدنظر نظامی برتر به‌عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

همچنین امیر جلالی و علی فولیان، رئیس سازمان قضایی و مستشار دادگاه نظامی استان قزوین، در بخش صدور رأی دادگاه نظامی یک برتر حائز رتبه برتر شدند.

در بخش صدور رأی دادگاه نظامی دو برتر، مجتبی زارع دادستان نظامی استان خراسان شمالی به‌عنوان قاضی برتر معرفی شد.

مصیب بالاور، سرپرست دادسرای ناحیه جیرفت استان کرمان، در بخش صدور رأی کیفرخواست برتر و هادی رفیعی، بازپرس شعبه چهارم بازپرسی استان تهران، در بخش صدور رأی قرار برتر به‌عنوان نفرات برگزیده این جشنواره معرفی شدند.

در ادامه این مراسم، از کتب جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که شامل مبانی پیشگیری قضایی، جرایم علیه اشخاص۱، جرایم علیه اشخاص ۲، جرایم علیه آسایش عمومی، جرایم سیاسی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت ۱، منتخب آرای دیوان عالی کشور، مجموعه قوانین کاربردی جلد سوم، پیشگیری از جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی نیرو‌های مسلح، پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، نظرات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی، نقش قضات در پیشگیری قضایی، علل و عوامل اطاله دادرسی، جرایم مرتبط با اموال، علل و راهکار‌های پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم مرتبط با فضای مجازی، جرایم برخلاف تکالیف نظامی است رونمایی شد.