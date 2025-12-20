بر اثر بارش شدید باران، برف و سرمای شدید در افغانستان ۷ نفر جان خود را از دست دادند.

۷ کشته بر اثر بارش برف و باران در افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ مسئولان محلی در استان قندهار امروز اعلام کردند: ۳ نفر از جمله یک زن و ۲ کودک براثر فروریختن سقف خانه شان در شهرستان «خاکریز» استان قندهار جان باختند. سقف این خانه براثر بارندگی شدید فروریخت.

از سوی دیگر سخنگوی استانداری هرات اعلام کرد: چهار نفر در شهرستان «کهسان» استان هرات براثر برف و سرمای شدید جان خود را از دست دادند.

وی افزود: سه نفر از کشته شدگان افرادی بودند که می‌خواستند به صورت غیرقانونی به ایران بروند، اما در میان برف و سرمای شدید گرفتار شدند. فرد چهارم نیز یک چوپان بود که از شدت سرما جان خود را از دست داد.

در پی جان باختن شهروندان افغانستان در مسیر راه قاچاق به ایران، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان (جمعی از چهره‌های سیاسی افغانستان) امروز در بیانیه‌ای از وقوع این رویداد ابراز تاسف کرد و افزود: این رویداد دردناک، بار دیگر رنج‌های مردم و وضعیت شکننده شهروندان افغانستان را بیان می‌کند.

امروز شماری از استان‌های افغانستان از جمله فاریاب، بادغیس، پروان، غزنی و جاده «سالنگ» (شمال افغانستان) و برخی استان‌های دیگر شاهد ریزش برف زمستانی بود. ریزش برف جاده هرات- تورغندی در غرب افغانستان را مسدود کرده است.

اداره هواشناسی افغانستان ریزش برف و باران در ۲۱ استان این کشور را فردا یکشنبه پیش بینی کرده است.