پخش زنده
امروز: -
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: همه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ باید در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، هم مشمولانی که برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ را دریافت کردهاند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی باید برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
در این اطلاعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.