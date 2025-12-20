امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل با حضور رئیس جمهور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ۱۵:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
۱۴۰۴-۰۹-۲۶
خبرهای مرتبط

نهایی‌سازی بسته‌ سرمایه‌گذاری ریلی و جاده‌ای تا دو ماه دیگر

شبکه حمل‌ونقل بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی اصلاح شود

گرامیداشت روز حمل و نقل

برچسب ها: هفته حمل و نقل ، رئیس جمهور ، پزشکیان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 