پخش زنده
امروز: -
یک فروند پهپاد ناشناس در محله سالور شهرستان مانیاس در استان بالکسیر در یک مزرعه خالی سقوط کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این پهپاد که از سوی کشاورزان در حال کار در منطقه پیدا شده بود، به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.
در بالیکسیر، شهروندان متوجه سقوط یک پهپاد شدند که هنوز مالکیت آن مشخص نیست و این حادثه را به ژاندارمری ترکیه گزارش دادند. تیمهایی که به محل حادثه رسیدند، منطقه را ایمنسازی کرده و پهپاد را بررسی کردند. این پهپاد که هنوز منشأ و نوع آن مشخص نیست، برای تجزیه و تحلیل فنی دقیق به پایتخت ترکیه یعنی آنکارا فرستاده شد.
تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد.