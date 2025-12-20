پخش زنده
بارش ۲۹سانتی متری برف،راه ارتباطی ۲۰ روستای فریمان را مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: نیروهای راهداری هم اکنون در حال بازگشایی مسیرها هستند و تا عصر امروز راههای ارتباطی روستاهای مسدود شده بازگشایی خواهد شد.
مهدی ناصری افزود: به دلیل ادامه بارشها و کولاک چهار مسیر فرعی باغچه به سنگ بست، فریمان به اسدآباد و فریمان به زاوه مسدود است ، اما مسیر مشهد به فریمان باز است و آمد و شد در آن به کندی انجام میگیرد.
وی بیان کرد: به دلیل برف و کولاک، برق چند روستا نیز قطع شده بود که با تلاش نیروهای مرتیبط این مشکل نیز بر طرف شد.