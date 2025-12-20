همزمان با شروع بارش ها، تیم‌های پلیس راه به حالت آماده باش صد در صدی درآمدند و ماموران پلیس راه‌های شمال و جنوب استان در قالب ۱۴۳ تیم راهی جاده‌های برف گیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان در تشریح عملیات‌های انضباط ترافیکی هفته پر برف و باران اخیر گفت: همزمان با شروع بارش ها، تیم‌های پلیس راه به حالت آماده باش صد در صدی درآمدند و ماموران پلیس راه‌های شمال و جنوب استان در قالب ۱۴۳ تیم راهی جاده‌های برف گیر شدند.

سردار "موقوفه ئی" با اشاره به همکاری تیم‌های انتظامی و یگان ویژه با پلیس راه در زمینه خدمت رسانی به مردم، افزود: تیم‌های پلیس با استقرار در محور‌های برف گیر حوزه سیرجان، راور، شهربابک، بردسیر، بافت، راین، ماهان و رابر که حوزه‌هایی کوهستانی هستند و بیشترین حجم بارندگی و یخ زدگی را داشتند، ضمن هشدار به رانندگان، از وقوع حوادث ناشی از سرعت و بی احتیاطی خودرو‌های عبوری جلوگیری و با سایر واحد‌های امدادی نیز همکاری کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به استمرار حضور تیم‌های انضباط بخشی ترافیکی در محور‌های سراسر استان تصریح کرد: ماموران پلیس راه و انتظامی، طی این عملیات‌های میدانی به بیش از ۲۶۰ خودروی سبک و سنگین گرفتار در سرمای شدید و یخ زدگی معابر، امدادرسانی و نقاط وقوع سوانح رانندگی را نیز به خوبی مدیریت کردند.