معاون اقتصادی کابینه افغانستان از جامعه جهانی خواست به جای اعمال تحریم، روابط اقتصادی خود را با افغانستان گسترش دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ براساس اعلامیه امروز ملاحمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان، ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان در مراسم آغاز ساخت یک مرکز بزرگ تجاری در استان بلخ از کشور‌های منطقه و جهان خواست به جای تحریم‌ها و فشار‌های بی مورد، روابط اقتصادی خود را با افغانستان گسترش دهند.

وی تصریح کرد: حکومت افغانستان در بخش مشارکت منطقه‌ای و بین‌المللی به اصالت همه جانبه اقتصادی و سیاسی باور دارد، مشروط بر اینکه احترام متقابل به ارزش‌های بزرگ و اصول اساسی وجود داشته باشد.

ملابرادر تأکید کرد: افغانستان با ثبات و نیرومند نه تنها تهدیدی برای کشور‌های دیگر نیست، بلکه می‌تواند به رفاه و تقویت اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

این اظهارات درحالی مطرح شده است که روابط اقتصادی افغانستان با پاکستان در پی درگیری‌های ۲ ماه قبل مرزی و تنش‌های پس از آن، متوقف است و این کشور به دنبال گسترش روابط تجاری با سایر کشور‌های منطقه و همسایه است.

مسئولان حکومت افغانستان در ۲ ماه اخیر تلاش کرده‌اند روابط تجاری این کشور را با هند، ایران و کشور‌های آسیای مرکزی گسترش دهند.

گفتنی است؛ مرکز بزرگ تجاری در بلخ با هزینه ۷۴۳ میلیون افغانی (معادل ۱۱ میلیون و ۲۵۷ هزار دلار) در زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع تا دو سال آینده احداث خواهد شد.