بازرسی صمت بوشهر:
تشکیل ۳۰ پرونده گرانفروشی در آستانه شب یلدا
محمدحسن اسماعیلپور گفت: طرح بازرسی ویژه شب یلدا از ۲۲ آذر در شهرستانهای استان بوشهر آغاز شده که تا کنون ۳۰ پرونده برای گرانفروشی اصناف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات سپرده شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اداره صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر درباره گشتهای ویژه شب یلدا به خبرنگار صداوسیما گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۲ آذر آغاز شده و تا ۳۰ آذر ادامه دارد که ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل تعزیرات، سازمان جهاد کشاورزی و مراکز بهداشت شهرستانها در آن همکاری دارند.
محمدحسن اسماعیلپور افزود: تمرکز بیشتر این گروه بر فروش کالاها و اقلام پرمصرف مردم در این روزها یعنی شیرینی، آجیل، میوه، تربار و مواد پروتئینی است.
او با اشاره به اینکه در کنار گشت مشترک، بازرسی نوبهای نیز انجام میشود، اضافه کرد: این روزها ۱۰ گروه در شهرستانهای استان گشتهای مشترک را برای بازرسی انجام میدهند که در این بازه ۱۳۲ گشت مشترک انجام شده و ۳۰ پرونده تخلف گرانفروشیِ واحدهای صنفی تشکیل و برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات فرستاده شده است.