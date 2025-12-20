شبکه‌های سیما همزمان با فرارسیدن شب یلدا، با پخش برنامه «مثبت آموزش» و تأکید بر آیین‌ها و فرهنگ ایرانی، گرامیداشت یاد شهید «محمدجواد تندگویان» از شبکه قرآن و بررسی قیمت شیرینی و آجیل شب یلدا در برنامه «تهران ۲۰»، به استقبال بلندترین شب سال می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌ برنامه یلدایی «مثبت آموزش» شبکه آموزش سیما ، هم‌زمان با شب یلدا ، با رویکردی دانش‌آموزمحور و فرهنگی روی آنتن می‌رود و تلاش دارد آیین کهن یلدا را با زبانی صمیمی و متناسب با نسل امروز بازخوانی کند.

«مثبت آموزش» ۸۰ دقیقه‌ای که از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۳۰ آذر با اجرای کبری اصل‌فلاح و زهرا حاجی‌علی روی آنتن می‌رود، ترکیبی از حضور دانش‌آموزان، گفت‌و‌گو درباره فرهنگ ایرانی و پرداختن به ریشه‌ها و روایت‌های اساطیری شب یلداست.

«مثبت آموزش» در این ویژه‌برنامه نگاهی ویژه به شاهنامه فردوسی دارد و با بهره‌گیری از دانش‌آموزان مستعد در حوزه شاهنامه‌خوانی و نقالی، روایت‌هایی جذاب از دل متون کهن ایرانی را در قالب اجرا و نمایش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها ارائه می‌کند.

به تصویر کشیدن توانمندی‌های دانش‌آموزان استثنایی و دارای معلولیت از دیگر بخش‌های مهم این برنامه است؛ بخشی که با هدف برجسته‌سازی نگاه متفاوت این دانش‌آموزان به زندگی و تلاش‌های الهام‌بخش آنها طراحی شده است.

در ویژه‌ برنامه یلدایی «مثبت آموزش» با تأکبد بر حضور دانش‌آموز در فضای خانه و خانواده، به آیین‌ها و رسم و رسوم سنتی ایرانی نیز پرداخته می‌شود.

حافظ‌خوانی و فال حافظ از جمله محور‌هایی است که با همراهی کارشناسان، به صورت آموزشی و گفت‌وگومحور برای دانش‌آموزان تشریح خواهد شد.

برنامه «مثبت آموزش» شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود و با رویکرد مهارت‌محور نکات کاربردی تربیتی و آموزشی را برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان مطرح می‌کند.

مستند داستانی «روز‌های دانشکده»

مستند داستانی «روز‌های دانشکده» روایتی از زندگی و فعالیت‌های شهید «محمدجواد تند گویان» از دریچه شبکه قرآن و معارف سیما برای بینندگان پخش می‌شود.

این مستند به نویسندگی و کارگردانی «ایوب مروانی پور» امشب، شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۹ در قاب شبکه قرآن ومعارف سیما قرار می‌گیرد.

محمدجواد تندگویان در سال ۱۳۲۹ در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات متوسطه و ورود به دانشکده نفت آبادان با درجه مهندسی نفت، فارغ التحصیل شد. وی در دوران تحصیل، مبارزات خود را علیه رژیم پهلوی با شرکت در انجمن اسلامی دانشکده ادامه داد و در سال ۱۳۵۲ توسط ساواک دستگیر و به یازده ماه حبس محکوم شد.

شهید تندگویان پس از انقلاب اسلامی و در زمان نخست وزیری شهیدرجایی به سمت وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و مدت کوتاه وزارت خود را در ارتباط مستقیم و نزدیک با رزمندگان و در جبهه‌های نبرد گذراند.

وی در دوران دفاع مقدس، بار‌ها برای تقویت روحیه کارکنان صنعت نفت در شرایط سخت جنگی به مناطق جنوب کشور سفر کرد و در دوازدهم آبان ۱۳۵۹، در یکی از این بازدید‌ها در نزدیکی پالایشگاه آبادان به اسارت نیرو‌های بعثی درآمد و پس از تحمل شکنجه ‏های زیاد به شهادت رسید.

پیکر مطهر شهید تندگویان پس از ۱۱ سال اسارت، در ۲۶ آذر ۱۳۷۰ به خاک جمهوری اسلامی ایران منتقل و در ۲۹ آذر در جوار شهدای هفتم تیر در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

۲۹ آذر، روز تجلیل از شهید تندگویان، نام گرفته است.

برنامه «تهران ۲۰»

برنامه «تهران‌۲۰»، امشب به بررسی قیمت انواع شیرینی، آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا می‌پردازد.

در این برنامه «غلامرضا خدامی»، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران و «علی بهره‌مند»، رئیس اتحادیه قنادان تهران، وضعیت قیمت این اجناس یلدایی را تحلیل و بررسی خواهند کرد.