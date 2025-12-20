معاون اول رئیس جمهور در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس، شفافیت اطلاعات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را از الزامات اساسی بازار سرمایه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس، گفت: نهاد ناظر بازار سرمایه باید بتواند به‌طور همزمان از سلامت بازار، صیانت و زمینه رشد و پویایی آن را فراهم کند.

همچنین در این آیین، سید علی مدنی‌‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه جامع برای مهار تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه، خبر داد.