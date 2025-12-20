پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: از زمان ابلاغ دستورالعمل ثبت تمامالکترونیک پروندهها، تاکنون بیش از پنج میلیون پرونده در دادگستری استان کرمان در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی رئیسکل دادگستری استان کرمان، در جلسه هیئت تشخیص اسناد دادگستری استان کرمان که به بررسی بایگانی راکد و آرشیو الکترونیک پروندهها اختصاص داشت، افزود: یک کارگروه با حضور روسای حوزههای قضائی شهرستانهای استان تشکیل خواهد شد و با برنامهریزی منسجم، طرح رقومیسازی در همه شهرستانها اجرا خواهد شد تا در حوزههای قضائی پروندهها به صورت تمامالکترونیک ثبت شوند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: در دادگستری شهرستان کهنوج، چند شعبه به صورت تمامالکترونیک فعالیت دارند که میتواند الگویی برای همه حوزههای قضائی استان باشد، ما تاکید داریم تا جایی که ممکن است پروندهها را به صورت فیزیکی تشکیل ندهید مگر در موارد ضروری.
حمیدی بر اجرای طرح رقومیسازی در همه حوزههای قضائی استان تأکید کرد و گفت: این طرح با هدف ثبت تمامالکترونیک پروندهها، کاهش استفاده از پروندههای فیزیکی و ارتقای بهرهوری در دستگاه قضائی انجام میشود.
وی افزود: از زمان ابلاغ دستورالعمل رقومیسازی تاکنون بیش از پنج میلیون پرونده در دادگستری استان کرمان در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت شده است، میانگین ماهانه ثبت و آرشیو پروندهها حدود ۵۰ هزار پرونده است که نسبت به ورودی پروندهها رشد ۱۰ درصدی داشتهایم.
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: برای نمونه، در آبانماه ۱۴۰۴ تعداد ۶۸ هزار و ۸۰۹ پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت شده، در حالی که مدت مشابه سال گذشته ۲۴ هزار و ۳۹۱ پرونده ثبت شده بود.
حمیدی افزود: در همه شهرستانها پروندهها در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت خواهند شد و اتاقهای بایگانی و پروندههای راکد خالی میشوند تا فضای کافی برای فعالیتهای اداری فراهم شود، همچنین در دادسرای کرمان استانداردسازیهای لازم برای پروندههای راکد و بایگانی انجام شده و پروندهها براساس سال تفکیک و مرتب شدهاند.
وی گفت: طرح رقومیسازی با افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش مراجعات حضوری، زمینه ارتقای شفافیت و بهرهوری در دستگاه قضائی را فراهم میکند.