نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت:پیشرفت نظام اسلامی و مقابله با نظام سلطه در سایه وحدت و هم‌افزایی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود.



به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نشست وحدت حوزه و دانشگاهیان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، اساتید حوزه و دانشگاه ،به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم‌آباد برگزار شد.



‌نماینده ولی‌فقیه در لرستان در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت و هم‌افزایی حوزه و دانشگاه گفت: پیشرفت نظام اسلامی و مقابله با نظام سلطه تنها در سایه ی تعامل، همدلی و همکاری این دو نهاد علمی و فرهنگی محقق می‌شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی با خیرمقدم به اساتید حوزه و دانشگاه و قدردانیاز حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور افزود: دکتر بیژن رنجبر از افتخارات استان لرستان و از چهره‌های ملی و شناخته‌شده علمی کشور هستند که سوابق روشن و درخشانی در عرصه علم، دانش، خدمتگزاری و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسیر نورانی امامین انقلاب اسلامی دارند.



وی با اشاره به سوابق علمی و مدیریتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور افزود: ریاست دانشگاه تربیت مدرس و مسئولیت‌های علمی برجسته، از جمله کارنامه‌های ارزشمند دکتر رنجبر است و انتخاب ایشان به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، مایه افتخار است.





امام جمعه خرم آباد با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان برای ایجاد اختلاف میان حوزه و دانشگاه گفت: دشمنان نظام اسلامی از قرن‌ها پیش تاکنون همواره در پی جدا کردن این دو نهاد بوده‌اند، وحدت و هم‌افزایی حوزه و دانشگاه موجب شکست توطئه‌های دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی با اشاره به واکنش رسانه‌های معاند به برخی سخنان اخیر درباره وحدت حوزه و دانشگاه افزود: حتی سخنرانی یک روحانی در یک استان نیز مورد رصد دشمنان قرار می‌گیرد و آنان برای خدشه‌دار کردن این وحدت سرمایه‌گذاری رسانه‌ای می‌کنند؛ این مسئله نشان می‌دهد که باید با هوشیاری بیشتری از این اتحاد صیانت کرده و مسیر همدلی و هم‌افزایی را تقویت کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه در استان لرستان بیان کرد: در نشست برگزار شده با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، مباحث ارزشمندی در آن مطرح و مقرر شد حداقل سه جلسه تخصصی با موضوع مشخص پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه و هم‌افزایی این دو نهاد علمی برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن قدردانی از دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه در لرستان افزود: برنامه‌های متعددی طی سال در این حوزه برگزار می‌شودکه باید الگوی وحدت حوزه و دانشگاه در استان لرستان به‌صورت ویژه طراحی و اجرا شود.

وی با دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه برای حضور فعال در نشست‌های آینده گفت: امیدواریم با استمرار این جلسه‌ها و با موضوعات روشن و کاربردی، گام‌های موثری برای تقویت وحدت حوزه و دانشگاه و تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی برداشته شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور هم با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه، روشن کردن شمع حکمت و نور الهی برای دیدن مسیر راه گفت: نسل اول دانشگاه‌ها آموزش‌محور، نسل دوم پژوهش‌محور، نسل سوم ثروت‌آفرین، نسل چهارم جامعه‌محور و نسل پنجم انسان‌محور است، این نسل برای ما خطر و فرصت دارد و وحدت با حوزه، خطر آن را رفع می‌کند.



بیژن رنجبر با اشاره به اینکه الگوی نهایی وحدت حوزه و دانشگاه حذف یکی در دیگری نیست و باید از نهاد تولید قدرت به نهاد تولید حکمت عملی تبدیل شود، افزود:علم ما را توانا و دانا می‌کند و برای کسب این روی علم باید تذهیب و فرزانگی کسب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بیان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه تلاشی برای مهندسی یک سیستم اجتماعی است که در آن قوانین رشد با قوانین اخلاقی هدایت شوند.