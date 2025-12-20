استاندار کرمان از پل شهرستان فاریاب که به‌دلیل محدودیت دهانه‌ها و عمق کم به یکی از نقاط مسدودکننده مسیر و تجمع سیلاب تبدیل شده، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با همراهی نماینده مردم فاریاب، قلعه‌گنج، رودبارجنوب، کهنوج و منوجان در مجلس از پل مقرب ورودی شهرستان فاریاب بازدید کرد؛ پلی که به‌دلیل محدودیت دهانه‌ها و عمق کم، در جریان بارندگی‌ها به یکی از نقاط مسدودکننده مسیر و تجمع سیلاب تبدیل شده است.

محمدعلی طالبی عصر شنبه ۲۹ آذرماه، در ادامه سفر به جنوب استان و سرکشی از مناطق متاثر از بارندگی‌های اخیر، با حضور در شهرستان فاریاب، از پل مقرب بازدید و وضعیت این سازه را از نزدیک بررسی کرد.

براساس این گزارش، تنگ بودن دهانه‌های پل و عمق کم آن، در جریان بارندگی‌های اخیر موجب انسداد مسیر و اختلال در تردد شده است.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی در مدیریت بحران اظهار کرد: رسانه‌ها نقش بسیار خوبی در پیشگیری از حوادث سیلاب و بارندگی‌های اخیر داشتند و از همه رسانه‌های استان در این راستا تشکر می‌کنم.