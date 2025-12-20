به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی فراهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه کاره، تلاش برای دستگیری سارق یا سارقان در دستورکار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ سعید حسنی افزود: پلیس آگاهی و مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات پلیسی یک نفر سارق را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

او گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیر اموال سرقتی کشف و سارق به ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان فراهان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان افزود: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.