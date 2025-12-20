مؤسسه خیریه مهدی موعود بابل همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، بسته‌های معیشتی شامل مواد غذایی و اقلام بهداشتی را بین بیش از ۴۰ خانواده زیر پوشش خود توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مؤسسه خیریه مهدی موعود بابل مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، بسته‌های معیشتی شامل مواد غذایی و اقلام بهداشتی را بین بیش از ۴۰ خانواده زیر پوشش خود توزیع کرد.

روح الله برارنیا، مدیرعامل مؤسسه با اعلام ارزش هر بسته معیشتی حدود ۵ میلیون تومان، گفت: مجموع هزینه این بسته‌ها دو میلیارد ریال برآورد شده و شامل میوه شب یلدا از جمله انار و پرتقال، شیرینی، برنج، روغن، گوشت گوسفندی و گوساله و اقلام بهداشتی و شوینده است.

وی افزود: این اقدام با مشارکت و حمایت خیرین نیک‌اندیش انجام شده و از تمامی افرادی که همواره در کنار مؤسسه هستند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

برارنیا با تأکید بر تکریم خانواده‌ها، اعلام کرد: برای تسهیل در فرآیند دریافت بسته‌ها، خدمات ایاب و ذهاب نیز برای خانواده‌های تحت پوشش در نظر گرفته شده تا بسته‌ها به شکلی منظم و با حفظ شأن آنان تحویل داده شود.